Actor de Televisa revela que presintió muerte de Alfonso Zayas por esta razón: "Es horrible decirlo"

Ciudad de México.- El famoso y querido actor Rafael Inclán se encontró con la prensa durante el funeral de su primo hermano, el primerísimo actor Alfonso Zayas y dejó en shock a los reporteros luego de hacer una dura confesión.

El intérprete reconocido por su aparición en numerosas películas del cine de ficheras perdió la vida el pasado jueves 8 de julio a causa de un paro respiratorio luego de varios días hospitalizado.

Inclán aseguró que él ya presentía la partida de Zayas, puesto que había visto que su salud ya estaba muy deteriorada y con esto dedujo que no le quedaba mucho tiempo.

Asimismo, Rafael declaró a otros medios de comunicación cómo fueron los últimos días de Alfonso antes de dejar este mundo.

Él ya no podía hablar, estaba intubado y con coma inducido. Me dieron chance de entrar, no es fácil con el covid. Entramos uno de sus hijos y yo. Me despedí de él, había la esperanza de que reaccionara en la madrugada, pero ya estaba muy decantado físicamente y partió después de las 11 de la noche", dijo.