De Televisa a la ruina: Rafael Inclán confiesa en 'Hoy' que no tiene dinero ¡ni para morirse!

Ciudad de México.- El famoso primer actor de Televisa Rafael Inclán hizo una fuerte confesión en el programa Hoy, pues confesó que a sus 80 años no tiene ni dinero ni bienes para heredar a sus hijos cuando muera.

Inclán, quien ha estado en teatro y telenovelas como Amigas y Rivales, Atrévete a Soñar, Corazón Indomable, Mi marido tiene familia y ¿Qué le pasa a mi familia?, reveló que después de tantos años de trabajo no tiene dinero para heredarle a sus hijos pues nunca ahorró.

En entrevista con el programa Hoy, la leyenda del cine de ficheras comentó que vive al día y no tiene nada que dejarles a sus hijos una vez pase a mejor vida, ya que nunca supo administrar su dinero.

El testamento sí pero qué heredar... creo que es más largo el testamento que lo que hay que heredar. Nunca he sido guardador o alguien que sepa manejar su dinero, he sido como he sido toda la vida y no voy a cambiar".