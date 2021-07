¡Dice que son malas! Hijo de José José se lanza contra Sarita y Sara Salazar por pelear la herencia

Ciudad de México.- José Joel se encontró con diversos reporteros hace algunas horas y reaccionó a las recientes declaraciones que hizo su media hermana Sarita Sosa, en donde señala que ni él ni Marysol Sosa son hijos del fallecido José José.

El ahora participante de MasterChef asegura que la hija menor del 'Príncipe de la canción' y su madre Sara Salazar buscan quedarse con todo el legado que dejó su padre y niegan que Anel Noreña sea la heredera universal.

José Joel asegura que Sarita y su mamá se pueden meter en graves problemas por mentir y señalar que ella es la única hija de José José.

Es una pena que al día de hoy no tengamos comunicación con mi hermana y su mamá y que se sigan manejando a través de mentiras, amedrentaciones, confusiones y cosas que no tienen nada que ver con la verdad".

Además, lanzó un fuerte recadito a Manuel José, quien asegura ser hijo de José José, por poner en duda que él y Marysol sean hijos del intérprete de Volcán, por lo que ya tomaron acciones legales.

Él vino a querer cambiar toda la historia de amor de José José y Anel, yo, Marysol y no se vale. Ya quedamos que no tiene nada de malo que el gordito este sea imitador, que le guste cantar a José José, Raphael y Camilo, no sé que tanta madre hace pero no está padre que quiera hacer carrera diciendo que él es, y amén de que él es nadie más que él, entonces la caca se va juntando entonces nada más hay que jalarle al escusado para que se vaya todo junto".