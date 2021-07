"Llevo 3 infartos": Maribel Fernández 'La Pelangocha' llega a TV Azteca devastada y da fuerte noticia

Ciudad de México.- Maribel Fernández, actriz y comediante mejor conocida por su apodo de 'La Pelangocha', reapareció en la pantalla de TV Azteca para aclarar diversos trascendidos sobre su salud, luego de que se revelara que estaba hospitalizada.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

¡Teme morir! Actriz de Televisa deja en shock a TV Azteca: "No quiero que mi hija me vea quemada"

La famosa intérprete de telenovelas de Televisa brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para hablar sobre su reciente hospitalización y desmintió el rumor de que había muerto, como se dijo durante el fin de semana.

Los doctores me dicen que la arritmia del corazón ya no me la pueden controlar", comentó 'La Pelangocha' desde la habitación donde se encuentra internada.

Asimismo, Maribel explicó que no será operada de corazón abierto pues los médicos encontraron una nueva alternativa para su padecimiento y explicó que todos tienen muchas esperanzas en que responda satisfactoriamente.

La periodista Flor Rubio también cuestionó a Fernández sobre la reciente muerte de Alfonso Zayas y esto devastó a la actriz, pues se rompió en llanto al recordar a su gran amigo y confesó cómo era su amistad.

Era uno de mis mejores amigos y me hablaba cada semana y me decía 'no te truenes gorda', me daba muchos ánimos y me decía no te preocupes 'eres más joven que yo'", dijo entre lágrimas y aseguró que tanto Zayas como otros amigos la acompañarían al momento de su operación quirúrgica.