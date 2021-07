¿Los traiciona con 'VLA'? Tras llorar en vivo, conductora de Televisa confiesa por qué deja 'Hoy'

Ciudad de México.- Luego de haber anunciado el pasado 1 de julio, entre lágrimas, que dejaba el programa Hoy luego de dos años y medio, una querida conductora rompió el silencio y reveló la verdadera razón por la que se va de Televisa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Se trata de la exreina de belleza Marisol González, quien en 2005 incursionó en la actuación en la televisora, luego se incorporó a Televisa Deportes y en 2018 al matutino, rival de Venga la Alegría.

¿Se va a TV Azteca o tiene problemas con sus compañeras Andrea Legarreta y Galilea Montijo como se especulaba? No. Luego de haberlo negado al aire, la conductora de nueva cuenta dejó claro cuáles eran esos asuntos familiares por los que se iba del programa.

View this post on Instagram

En entrevista con el periodista Edén Dorantes, González comentó que su decisión tiene que ver principalmente con algunos viajes que deberá realizar con su esposo Rafael Márquez Lugo.

Tengo varios viajes a Torreón, de donde yo soy. Mi esposo va a hacer algunos proyectos por allá. Por eso pedí un tiempo. Creo que cuando lo traté de decir no me expliqué bien por la lloradera , pero esa es la razón y de hecho nos vamos la próxima semana", declaró.

La guapa originaria de Coahuila de 38 años comentó que para ella fue muy difícil irse del programa pero que su familia es lo principal para ella.

Es muy difícil, me costó mucho, mucho altibajo, de repente me sentía muy triste y lloraba mucho. Pero vale la pena también por sacar adelante a lo más importante, que es mi pilar: mi familia. No pasa nada si de repente te das un tiempo para ellos, ellos lo necesitan".