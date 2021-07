Manuel Landeta: Tras dejar Televisa, reaparece en 'Hoy' y deja en shock a Galilea y Andrea Legarreta

Ciudad de México.- Luego de casi 4 años fuera de los proyectos de Televisa, las cámaras del programa Hoy captaron al famoso cantante y actor Manuel Landeta en los pasillos de la televisora ¿será que volverá a la actuación?.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El último melodrama en el que participó el exbailarín de Solo para mujeres fue Mi marido tiene familia (2017) y posteriormente probó suerte en Telemundo con la exitosa narcoserie de El Señor de los Cielos donde dio vida la personaje de 'Cecilio Martínez'.

Después de tanto tiempo que no había regresado por acá, me encontré con muchos amigos que dejé de ver por cuestión de otros trabajos y la pandemia que estamos viviendo", dijo Landeta frente a las cámaras y micrófonos del matutino.

Los conductores del matutino no dejaron de resaltar que Manuel lucía sumamente delgado a diferencia de años atrás y él mismo aclaró que ha bajado de peso por voluntad propia, además de que resaltó que ya no puede hacer tanto ejercicio pues tiene una lesión en la espalda.

No para nada (es enfermedad) subo un kilo y me muevo para bajarlo rápidamente, a esta edad ya no es lo mismo".