¡Pleito en Televisa! Sebastián Rulli llega a 'Hoy' y desprecia "falsas disculpas" de Galilea Montijo

Ciudad de México.- Luego del encontronazo que tuvieron Galilea Montijo y Sebastián Rulli a principios de junio debido a las críticas que el actor argentino lanzó contra los influencers que se vendieron al PVEM en plena veda electoral, ambos se reencuentran en el programa Hoy y las cosas no salieron del todo bien.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Cabe recordar que el galán de Televisa arremetió contra los influencers que fueron 'comprados' por el partido diciendo: "De verdad un poquito de congruencia, no se vendan, la dignidad no tiene precio", pero como entre los 'culpables' estaban Lambda García y 'El Negro' Araiza, conductores del matutino y compañeros de Galilea, la tapatía no dudó en arremeter contra Rulli.

Adoro a Sebastián, es un guapo, pero es muy diferente hablar de un país que no es el tuyo, cada quién, cada quién, aunque sea mexicano, es como si yo me voy a Argentina y empiezo a hablar de política argentina, pues no le sé", dijo entonces la tapatía.

Luego de este ataque por ser extranjero, pese a que lleva años viviendo en México, el actor no dudó en responderle por sus señalamientos, diciendo: "El que defiende lo indefendible es porque hubiera hecho lo mismo ante un ofrecimiento igual".

Días después, Montijo minimizó el tema asegurando que no tenía que ofrecerle disculpas a Rulli porque él sabía perfectamente lo que había pasado realmente y que habían malinterpretado sus palabras.

Sin embargo, este lunes el actor llegó al foro del programa Hoy junto con su novia Angelique Boyer para promocionar la telenovela Vencer el pasado, momento que Gali aprovechó para referirse al argentino nacionalizado mexicano expresando:

Yo quiero decirlo públicamente... que te amo de la manera bonita, lo sabes, siempre te he dicho que eres de nuestro top ten y que yo jamás te faltaría al respeto a ti. Sacan siempre de contexto las cosas".

Aunque no fue una disculpa, el mensaje definitivamente tenía la intención de limar asperezas con el galán de telenovelas, sin embargo, Rulli no reaccionó de la mejor manera.

El argentino no pudo ocultar su incomodidad con las palabras de Montijo y la terminó dejando en ridículo con una respuesta bastante corta a todos sus elogios, limitándose a decir: "Muchas gracias".

Boyer, al notar la tensión en el ambiente, decidió agregar: "Yo creo que muchas veces los encabezados de las notas o de la información que se da, por llamar la atención se vuelve amarillista, hay que tener muchísimo cuidado con eso".

Tanto Galilea como Sebastián optaron por seguir hablando del proyecto y no hablaron de sus diferencias, a pesar de que en su momento protagonizaron todos los encabezados de la prensa por esta situación.

Así reaccionaron usuarios, criticando a la conductora:

Le dio chorrillo a Galilea de tener a Rulli ahí jejeje".

Qué incómodo momento".

Falsas disculpas de Galilea... para qué habla".

Creo que la disculpa de Galilea ni al caso, al contrario, quedó peor".

Fuente: Agencia México y Programa Hoy