¡Ruptura de OV7! Miembros de la banda ignoran a Mariana Ochoa: "Dejaron de contestarme"

Ciudad de México.- OV7, la alegre agrupación de éxitos como Shabadaba y Enloquéceme atraviesa momentos difíciles luego de que las diferencias entre los miembros dividiera a la banda en dos; por un lado, Lidia Ávila, Mariana Ochoa y Óscar Schwebel, y por el otro, Ari Borovoy, Erika Zaba, Kalimba y M’Balia Marichal.

A través de su canal en YouTube, la actriz mexicana, Ochoa, se sinceró y habló abiertamente acerca de la polémica, y de cómo esta le ha afectado. En este sentido, se mostró triste por el distanciamiento de los artistas con quienes forjó una amistad a partir de 1989, año en el que nació el grupo del género teen pop.

Ya estoy de regreso de mi semana de vacaciones, y me puse al corriente de lo que ha salido en los medios respecto a las declaraciones que se han hecho de OV7, como se los prometí, quise grabar este video para platicarles lo que YO he vivido estos meses y cómo lo he vivido […] porque para mí es importante que no haya especulaciones sobre mi persona y mi postura ante la gira de OV7", así inició su relato.

Con lágrimas en los ojos, Mariana explicó que algunos personajes la apartaron por completo y la ignoran, pues no le reciben mensajes, ni llamadas telefónicas.

Es muy complicado para mí, y lo voy a decir abiertamente, pues no saber por qué la mitad del grupo dejó de contestarme una llamada, un WhatsApp, por qué no me da una explicación, por qué fueron con un abogado y no me invitaron, porque yo también tengo muchas preguntas".