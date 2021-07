Ser madre y trabajar: El desafío que atravesó Lucía Méndez y que su hijo le reprochó

Ciudad de México.- Ser madre y trabajar al mismo tiempo es un desafío que viven muchas mujeres que necesitan estabilidad económica, o bien, para perseguir sus sueños. Ese fue el escenario en el que se movió Lucía Méndez; su vida se dividió entre la esfera laboral y la maternal.

En una entrevista con el programa de la barra matutina de Televisa, Hoy, la actriz habló como nunca antes de la crianza de su hijo Pedro Antonio, de quien tenía que despedirse con frecuencia para cumplir con su horario profesional y así darle la vida que se merecía.

A partir de que se divorció de su ahora exesposo, Pedro Torres, la responsabilidad de guiar y mantener a su primogénito quedó, por completo, en manos de Lucía, quien por viajes de trabajo y largas jornadas se perdió algunas competencias deportivas en las que participó su hijo, lo cual le valió intensos reproches.

Si hubo reclamos de pocas ausencias, imagínate si hubiera tenido más ausencias ¡Dios mío!, no me la hubiera acabado, los hijos no te perdonan esas ausencias, pero tienen que comprenderlas porque tú tienes que trabajar. Yo me divorcié, entonces afortunadamente, tenía mis perfumes, que han sido hace 15 años o más negocio para mí", contó.