"Viejo rabo verde": Destrozan a productor de Televisa por querer hijos con su novia ¡38 años menor!

Ciudad de México.- El productor de Televisa Juan Osorio sigue disfrutando de su romance con una joven actriz de 26 años y dejó en shock a las afueras de la televisora de San Ángel tras confesar que le gustaría volverse a convertir en padre junto a ella.

Pese a que la relación entre Eva Daniela y el productor de 64 años ha provocado revuelo debido a la gran diferencia de edades, el ex de Niurka le confesó a reporteros que está muy feliz con la actriz, quien participó en su telenovela ¿Qué le pasa a mi familia? junto a su hijo Emilio Osorio.

Al ser cuestionado sobre si no sintió celos por el beso que su hijo Emilio le dio a su novia como parte de las escenas de la telenovela, Juan replicó:

A la pregunta directa sobre si le gustaría tener otro hijo, el productor de 64 años confesó:

La verdad sí, sí me gustaría, yo no tengo… no me he operado, entonces no tengo ningún problema, sí podría ser".