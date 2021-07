Antes de Televisa y Telemundo, este famoso galán huyó de su país a los 15 años: "Muy triste"

Ciudad de México.- En los últimos días las protestas han estallado en Cuba pues el pueblo se levantó en contra del gobierno castrista y decenas de famosos han mostrado solidaridad con aquel país, tal es el caso del actor Adrián di Monte, quien nació en Santa Clara.

En su más reciente encuentro con los reporteros, el galán de Televisa mostró que respalda a todos sus compatriotas que han tomado las calles en la nación caribeña para luchar por sus derechos básicos como es la salud.

Sí es muy triste, tengo familia allá que me dice 'esto está cañón', hay gente muriéndose de hambre, no puedes mandar dinero y la última noticia que tenía es que ahora el régimen quiere euros, ya no puedes mandar dólares", relató el villano de Diseñando tu amor.