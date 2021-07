¡Bomba en Televisa! Tras estar en 'VLA', conductor revela en 'Hoy' que su novia lo dejó ¿por infiel?

Ciudad de México.- El exconductor del programa Hoy, Carlos Espejel, quien hace unos meses estuvo en Venga la Alegría de TV Azteca, soltó una bomba en Televisa al revelar la razón por la que nuevamente está soltero.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Luego de estar más de tres décadas en la televisora de San Ángel y ser vetado en el 2014 tras irse a trabajar a empresas como Univisión, Imagen TV, Telemundo, Nickelodeon y hasta el Ajusco. Años después le levantaron el veto.

Ahora, en entrevista con el programa Hoy, Espejel culpó a la prensa de haber hecho circular rumores de que le era infiel con la actriz Lisset y reveló que su novia lo terminó después que la prensa lo relacionara sentimentalmente con ella.

"Inventaron una serie de cosas que luego sí afectan, a mí me da vergüenza de repente llegar con Lisset por ejemplo y que salgan estas cosas es como incómodo, ahora Lisset es una mujer que está en el medio desde hace mucho tiempo y lo entiende, y se lo agradezco, pero de repente hay personas que no saben nada, no saben del medio y si genera cierta suspicacia", dijo el también actor.

De la misma manera, Espejel confesó que a pesar de que intentó salvar su relación amorosa, le fue imposible convencer a su expareja de que solo eran especulaciones de los medios de comunicación.

Sí hablamos, hemos estado platicando y tal, pero siempre genera cierta incomodidad, y cosas que son mentiras, entonces de repente eso está feo, tener que estar dando explicaciones de cosas que uno no tiene ni idea. Yo lo entiendo, una raya más al tigre, que cuando se enteró (mi pareja), hay gente que no lo entiende y no tiene por qué tampoco".

Finalmente, el artista dejó claro que entre Lisset y él no existe más que una gran amistad.

Con Lisset tuve el gusto y la fortuna de conocerla, pero de eso a que tengamos una relación (amorosa) siempre afecta a si ella tiene una relación, yo en este caso".

Fuente: Instagram @carlosespejel, Agencia México y Programa 'Hoy'