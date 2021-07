Devastada: A 6 años de la partida de Joan Sebastián, Juliana Figueroa pierde a otro ser querido

Ciudad de México.- Estas fechas no son nada fáciles para la familia Figueroa debido a que este martes 13 de julio se cumplen 6 años del fallecimiento de su patriarca, el famoso cantautor Joan Sebastián.

Aunado a esta dolorosa situación, la hija menor del cantante Juliana Figueroa experimentó otra situación más complicada pues murió un ser querido y ella se siente culpable de su partida.

A través de sus historias de Instagram, la joven influencer explicó que por un "descuido" su perrita, a quien llama 'mi niña', se salió de su hogar y fue atropellada en la calle, lo cual le arrebató la vida de forma instantánea.

Me siento tan mal, me siento tan culpable, horrible que no la cuidé, siento que es mi culpa y no sé qué hacer", dice Figueroa.