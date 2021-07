Drama en Televisa: Ex de Raúl Coronado confirma que Ximena Córdoba sí fue su amante: "Fue humillante"

Ciudad de México.- Pahola Escalera por fin rompió el silencio y confirmó a través de la revista TVNotas que su matrimonio con Raúl Coronado llegó a su fin porque se enteró que el actor la estaba engañando con la actriz colombiana, Ximena Córdoba.

A través de la breve entrevista con el mencionado portal, la estrella de TV Azteca y Telemundo explicó que tenía más de 9 años con el bailarín de Las Estrellas Bailan en Hoy, pero asegura que desde que él ingresó a este concurso las cosas cambiaron y todo habría sido porque se enamoró de Ximena.

Pahola explicó que ella misma enfrentó a Raúl cuando empezó a sospechar de su engaño, pero este le aseguró que la producción de Hoy le pidió que se prestara al juego de la coquetería con Córdoba para atraer a la audiencia, lo cual no fue cierto.

Además, Escalera aseguró que Raúl ya no buscaba al hijo que tenían en común porque se la pasaba en "ensayos" y ahora el niño se encuentra en Veracruz viviendo con la familia de ella.

Me habría gustado que Raúl hiciera las cosas bien, y si ya no quería estar conmigo, que me lo hubiera dicho; me hubiera gustado saber la verdad y que no me engañara. Si en verdad quería otro romance, no lo hubiera empezado engañando, mintiendo ni culpando a otros. Él tenía un compromiso y tenía que respetar y valorar a su familia, así se le atravesara cualquiera; cambió lo más por lo menos".