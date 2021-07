¡Escándalo en Televisa! Galilea Montijo admite en 'Hoy' que fue infiel ¿y confirma su divorcio?

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las figuras más polémicas del espectáculo mexicano es Galilea Montijo pues además de ser muy bella y carismática, tampoco tiene filtro a la hora de emitir declaraciones y esto le suele acarrear conflictos.

Durante la mañana de este martes 13 de julio la presentadora oriunda del estado Jalisco dejó en shock a todo el público de Televisa, pues sin pelos en la lengua admitió que sí había sido infiel.

Mientras se encontraba en el juego Manotazo junto al invitado Ariel López Padilla, Galilea tuvo que confesar si alguna vez le había puesto el cuerno a una pareja y así respondió:

Cuando uno está joven sí suele hacer esas cosas... fíjate que 'no me acuerdo, no me acuerdo y sino me acuerdo no pasó'... la neta sí", confesó 'La Montijo pero no detalló si ocurrió hace años o en su actual matrimonio.