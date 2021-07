Fernanda Castillo narra en FOTO su experiencia tras vacunarse contra el Covid-19 ¿se arrepiente?

Ciudad de México.- La mañana de este martes, la actriz Fernanda Castillo compartió en redes sociales que recibió la vacunación contra el Covid-19.

Desde su cuenta de Instagram, Fernanda publicó una fotografía enseñando su brazo izquierdo con una banda roja y decidió compartir su testimonio con sus seguidores para invitarlos a inmunizarse.

Agradecida de tener la oportunidad de cuidar mi salud, la de mi familia y la de todos los que me rodean. Si tienes opción, si puedes decidir, vacúnate por todos los que ya no pueden o ya no están", concluyó.