¡Harta! Madre de Jenni Rivera acabará con 'dimes y diretes' en VIDEOS: "No se le cree ni ma..."

Ciudad de México.- Desde hace ya un largo tiempo, la familia de la fallecida cantante Jenni Rivera viene enfrentando una serie de polémicas que involucran dinero y desconfianzas.

Incluso la matriarca de la dinastía, la señora Rosa Saavedra ha estado involucrada en uno que otro chisme, luego de que usuarios en redes sociales aseguraran que está del lado de Juan Rivera y Rosie Rivera, quien renunció a ser albacea de 'La Diva de la Banda'.

Por medio de un video en su canal de YouTube, en el que muestra deliciosas recetas, Doña Rosa expuso que luego de una serie de declaraciones que hizo una de sus hermanas se sintió mal de la presión y se enfermó, como "consecuencia a tanto problema".

Todos los problemas, todo lo que se ha dicho y que la gente cree, eso me mata. Me da mucho coraje", dijo.

Principalmente recalcó que buscará como limpiar su imagen y defenderse ante cualquier circunstancia, a pesar de que no está acostumbrada a tomar represalias.

Estoy esperando a defenderme. Decía Jenni 'no es buena la venganza, pero ¡qué bonito se siente!'. Me han hecho mucho daño, han hablado mucho de mi...desde que mi hija se fue...He estado callada por no darle a la gente 'Likes' y hacerles más grande su página".

Ha hablado mucho de mi, de mis hijos, de Pedro...'la hermana de mi hermana'...pero, pronto voy a sacar la verdad. voy a sacar la verdad de la cuenta de dinero que Rosie cerró. La cuenta no estaba a nombre de mi mamá...estaba a nombre de Jenni. La beneficiaria era yo...ando buscando qué se hizo con ese dinero, para que se acaben estos dimes y diretes...", dijo doña Rosa en su video.

Sin embargo, el video que fue publicado en la página de chismes @chamonic3, recibió muchos comentarios de personas que creen que la exesposa de Pedro Rivera miente para cubrir a su familia.

A esta señora ya no se le cree ni mad..."

Jenni por eso quería ponerle una tienda, para que no anduviera metida en el internet, ni en el chisme, ni el mitote. ¿Por qué no dice eso, doña?".

¡Qué flojera! Ya no hayan cómo hacer controversia".

Fuente: Instagram @chamonic3