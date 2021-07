¿Más pleito? Hijo de Joan Sebastian revela en 'VLA' la herencia 'secreta' que le dejó tras su muerte

Ciudad de México.- A 6 años de la muerte de Joan Sebastian, su hijo Julián Figueroa, producto de su relación con Maribel Guardia, recordó a su famoso padre en el matutino de TV Azteca Venga la Alegría y reveló la otra herencia que le dejó. ¿Será que esto causará otro pleito familiar?

'El Rey del Jaripeo', quien perdió la vida el 13 de julio del 2015 tras luchar por varios años contra el cáncer de huesos que padecía, dejó un gran vacío tanto en sus fans como en su familia.

En entrevista con el matutino, Julián primero reflexionó sobre lo que ha pasado en su mente desde su partida: "Es distinto, el tema es que ahora ya como que me cae el veinte de que ya falleció, mucho tiempo no me caía el veinte, estaba como noqueado, así como que no entendía que estaba pasando, ya hora pues sí hay que lidiar con su partida, lidiar con el hecho de que ya no está. No va a volver, pero que sin embargo una parte de él sin duda vive dentro de mí".

"La forma en que yo lo puedo mantener vivo es honrando su memoria, honrando sus enseñanzas y disfrutando la vida, creo que finalmente a todos los padres les gusta ver a sus hijos felices, entonces yo creo que el mejor homenaje que yo le puedo hacer es continuar viviendo y buscando mi plenitud", explicó.

Al pensar en la idea de que Joan hubiera conocido a su hijo, el primogénito de Maribel Guardia dijo:

Creo que estaría muy feliz porque mi hijo es una cosa maravillosa, es un niño muy alegre, muy vivo, muy inteligente, creo que se llevarían muy bien, pero bueno la vida es como tiene que ser, las cosas son así por algún motivo y creo que si lo viera no le diría nada, solo lo abrazaría, lo besaría y disfrutaría tenerlo un ratito más a mi lado".

Por último, Julián Figueroa manifestó que más allá de los bienes, y las dificultades que han enfrentado con sus hermanos por la sucesión testamentaria, su padre le dejó otro tipo de herencia que había mantenido en secreto antes de este día.

Esto va pa' largo, gracias a Dios yo no me preocupo por eso, porque la herencia que me dejó mi padre es saber imponerme a los golpes de la vida, buscar la inspiración y luchar por lo mío, yo no me preocupo por herencias, me preocupo por dejar mi propio legado en el corazón de las personas, en mi familia, ser un buen ser humano".

Fuente: Instagram @julian_f.f., Agencia México y 'Venga la Alegría'