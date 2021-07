¿Matrimonio disfuncional? Captan en VIDEO a Justin Bieber agrediendo verbalmente a su esposa

Las Vegas, Estados Unidos.- En redes sociales circula un video que desató polémica en torno al matrimonio de Justin Bieber y Hailey Baldwin, pues en la grabación parece que el cantante le grita agresivamente a su esposa.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

La escena fue captada en Las Vegas durante el fin de semana pasado, y las críticas hacia el canadiense no se hicieron esperar por el supuesto maltrato hacia la modelo.

Conviene recordar que no es la primera vez que la pareja se ve envuelta en el escándalo. A inicios del 2020 se filtró un clip que demostraría que su relación no es color de rosa, ya que Bieber se comportó descortés con la socialité al aventarle la puerta de la camioneta en la cara.

En esta ocasión, los usuarios de Internet volvieron a juzgarlo dado que la evidencia deja en claro que el intérprete de All Around The World y Peaches no se detiene a la hora de agredir a Baldwin.

Con una playera verde y bermudas, la estrella parece estar vociferando contra la mujer de 24 años. Más tarde se aclaró la situación gracias al usuario de Twitter @biebsclubhouse, quien desmintió la supuesta violencia.

Aseguró que ese día, Justin simplemente estaba emocionado por el show que acababa de ofrecer. Así que lo que se vio en el video fue absoluta euforia y no ira, como se creyó en un principio.

Tomé este video justo antes de que el otro se tomara. Él estaba completamente cargado de adrenalina por su presentación. No estaba enojado con Hailey y no le gritó. Odio la forma en la que siempre lo pintan como el malo cuando es completamente lo contrario".

Justin and Hailey Bieber spotted out in Las Vegas (July 9) pic.twitter.com/BAtpwhBxxZ — Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) July 11, 2021

.

Fuente: Agencia Noticias