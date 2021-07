"Ridícula": Todo Televisa se le va encima a Tania Rincón por arriesgado 'look' en 'Guerreros 2021'

Ciudad de México.- Sin duda alguna una de las figuras más controversiales de los últimos tiempos es la michoacana Tania Rincón, quien luego de confirmar que se había cambiado de TV Azteca a Televisa no ha parado de recibir críticas en las redes sociales.

Muchos de los seguidores de la guapísima conductora y exreina de belleza la han cuestionado por aceptar estar al frente de Guerreros 2021, reality que ha dado mucho de qué hablar pues la producción no se ha enfocado en la capacidad de los participantes, sino más bien en las polémicas que generan.

Aunado a esta situación, ahora los internautas no han dejado de destrozar a Tania debido a los 'looks' que modela durante este proyecto y aseguran que no van con su estilo ni personalidad.

La noche de ayer lunes Rincón llevó un vestuario y peinado estilo ochentero y las críticas no le faltaron. Lució un short amarillo, con blusa blanca y una chaqueta de color verde, mientras que el cabello lo llevó peinado con rizo al estilo afro.

Estos son algunos de los comentarios que le hicieron a la originaria de La Piedad:

Tienen a la conductora más guapa e inteligente. Elijan mejor sus outfits".

No, hoy se pasaron contigo".

La de vestuario y peinado te odian".

¿Por qué te arreglan tan feo?".

No me gusta como la visten y maquillan".

La verdad te ves ridícula".

