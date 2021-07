"Ridículo y doble cara": Destruyen a exconductor de 'VLA' tras traicionar a TV Azteca con Televisa

Ciudad de México.- Tras confirmarse que Brandon Peniche deja TV Azteca y regresa a Televisa para protagonizar una telenovela, el ahora exconductor de Venga la Alegría revela si salió peleado de la televisora tras irse a la competencia.

En entrevista con medios para el canal de YouTube del reportero Edén Dorantes, Peniche fue cuestionado sobre cómo se sentía con los cambios que enfrenta en su vida laboral.

Regreso a mi casa, bien contento. Agradecido con la vida y con lo que me está pasando. Viene un proyecto muy importante para mí".

"¿Es una telenovela?", le preguntaron, a lo que Peniche respondió que sí, aunque por ahora no reveló el nombre de la nueva producción.

Una reportera lo cuestiona por presuntamente haber sido "un malagradecido" con TV Azteca y de haberse ido en malos términos. Por su parte, Brandon se limitó a desmentir la información y agradecer a sus antiguos jefes, contrario a lo que se estaba rumorando.

Me fui increíble. Amo a mis jefes de allá. Como lo puse... voy a buscar mi sueño, si no fuera por ellos no estaría aquí, así que nunca hay que morderle la mano al que te dio de comer. Estoy agradecido con ellos por todo y bueno, estoy aquí ahora".