'The Crown' y más series de Netflix: Esta es la lista de los nominados a los Premios Emmy 2021

Ciudad de México.- Este martes 13 de julio se publicó la lista oficial de las producciones televisivas nominadas a los Premios Emmy 2021; trascendió que The Crown de Netflix, la serie sobre la dinastía británica, tiene varias nominaciones.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Al mismo nivel de The Crown se encuentra The Mandalorian, serie original de Disney Plus que hizo popular al 'Baby Yoda' que ha causado euforia en todos los fanáticos de Star Wars. Esta producción, al igual que la serie sobre la realeza británica, tienen 24 nominaciones.

De igual forma, tanto en series de comedia como de drama se pueden ver producciones de diversas plataformas, como Amazon Prime Video e incluso HBO. ¡Conoce la lista aquí!

Mejor serie dramática

The Boys ( Prime Video )

) Bridgerton (Netflix)

The Crown (Netflix)

The Handmaid's Tale (Hulu)

Lovecraft Country ( HBO )

) The Mandalorian ( Disney+ )

) Pose ( FX Networks )

) This is Us (NBC)

Mejor comedia

Black-ish (ABC)

Cobra Kai (Netflix)

Emily in Paris (Netflix)

Hacks ( HBO Max )

) The Flight Attendant (HBO Max)

The Kominsky Method (Netflix)

PEN15 ( Hulu )

) Ted Lasso (Apple TV+)

Para la categoría de Mejor actor dramático se encuentran los talentos que han cautivado a las fanáticas de series de época y de la realiza, como Josh O'Connor, quien da vida al príncipe Carlos en The Crown.

También destaca Rege-Jean Page, quien robó corazones en la producción original de Netflix Bridgerton.

Por otra parte, para la categoría de 'Mejor actriz dramática se cuenta con la nominación a Uzo Aduba, a quien quizá conozcas por su participación en Orange is the new black; ahora fue nominada por In Treatment. De igual forma, está la reconocida actriz que dio vida a la Reina Isabel Olivia Colman y la joven que deleitó al interpretar a la Princesa Diana, Emma Corrin en The Crown.

En la categoría de Mejor miniserie se encuentran las producciones The Queen"s Gambit de Netflix, y WandaVision de Disney+- Asimismo, sus protagonistas Anya Taylor-Joy y Elizabeth Olsen, están nominadas a Mejor actriz de miniserie, ¿quién crees que gane?

Por último, la producciones televisivas con más nominaciones serían estas. ¡Anótalas para que las veas y te unas a la euforia de los Premios Emmy!

The Crown con 24

The Mandalorian con 24

WandaVision con 23

The Handmaid's Tale con 21

Saturday Night Live con 21

Ted Lasso con 20

¡Atención fanáticos del cine! Por su no sabías, los Emmy tienen una categoría de Mejor película para televisión; conoce cuáles nominaron para que armes maratón en caso de no haberlas visto.

Mejor película para televisión

Dolly Parton"s Christmas On The Square (Netflix)

Oslo (HBO)

Robin Roberts Presents: Mahalia (Lifetime)

Sylvie"s Love (Prime Video)

Uncle Frank (Prime Video)

Fuente: El Economista