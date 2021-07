Una raya más al tigre: Eugenio Derbez gana su primer Emmy y lo celebra en Instagram

Los Ángeles, California.- Hace cerca de ocho meses, el actor y comediante Eugenio Derbez fue galardonado con su primer Emmy, gracias a su participación como conductor del programa de comedia Lol: Last One Laughing.

En noviembre del 2020, Derbez recibió la noticia de que habría sido el ganador del premio al Mejor presentador de programa Diurno Destacado en Español, transmitido por Amazon Prime Video y fue hasta hasta hace un par de días que el artista mexicano lo recibió en sus manos.

Hace unas horas, Alessandra Rosaldo compartió, en su cuenta de Instagram, la reacción de su esposo al abrir la caja que contenía la estatuilla dorada.

Con gran emoción, Eugenio Derbez presumió que ya tiene entre sus manos el premió que le otorgó la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Televisión por Lol.

Miren lo que me acaba de llegar, vamos a sacarlo de su caja, mi Emmy. Es el primer Emmy en mi vida, en mi carrera", dijo entre lágrimas mientras leía su nombre en la parte inferior de la estatuilla.

En una publicación aparte, la vocalista de Sentidos Opuestos le externó sus felicitaciones, reconoció la lucha constante que ha hecho el actor para lograr posicionarse dentro de la industria televisiva y agradeció por ser parte de su vida.

"El primer Emmy de muchos que vendrán en tu carrera, sin duda. ¡Felicidades, amor, por este merecidísimo reconocimiento a tu talento, dedicación y entrega! Ser testigo de tu camino es un privilegio. Estamos profundamente orgullosas de ti, de tus logros y de todo lo que haces. You are simply THE BEST! Eugenio. Te amo", posteó.

Por su parte, el actor y productor no dudó en compartir fotos en su perfil, donde posa muy sonriente y orgulloso junto a la estatuilla.

Compañeros actores como Omar Chaparro, Adrián Uribe, Claudia Lizaldi, Sandra Echeverría, Ana Martin, Maribel Guardia, Michelle Rodríguez y la cantante María León, también le externaron su reconocimiento en los comentarios.

