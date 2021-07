VIDEO: Al ritmo de Britney Spears, Ester Expósito demuestra su habilidad para el canto con 'Toxic'

París, Francia.- Al ritmo de Toxic, de la talentosa Britney Spears, Ester Expósito fue captada en video mientras entonaba el conocido verso: "Baby, can't you see I'm calling?".

En un ambiente de fiesta por el cumpleaños 25 de Sergio Momo, con quien afianzó una cálida amistad a partir de que ambos colaboraron en la serie de Netflix, Élite.

Para celebrar como se merece viajaron a París, también llamada 'La ciudad del amor', en donde pasean desde el domingo 17 de julio, cuando disfrutaron de una inusual cena a bordo de un barco.

Hace unas horas compartieron historias en Instagram en las que se les ve a bordo de un vehículo con luces de colores y cantando muy alegres en compañía de Julio San Juan y Yaldá Fayaz.

Fuente: Instagram