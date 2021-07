Actriz de Televisa vive trágico momento: Hospitalizan a su madre, conocida política mexicana

Ciudad de México.- Hace unas horas, en redes sociales comenzó a circular la alarmante noticia de que Nena de la Reguera, madre de la talentosa actriz Ana de la Reguera, había sido hospitalizada.

Trascendió que la política, fue llevada al hospital de emergencia, esto luego de presentar serios problemas derivados de la presión arterial alta.

Aunque afortunadamente el susto no pasó a mayores, fue la misma madre de la estrella quien reveló la noticia, a través de su perfil de Instagram donde publicó una fotografía en la que se le puede ver acostada en una camilla y con diversos aparatos monitoreándola.

¿Les cuento? Ayer fui a dar al hospital. La presión hasta arriba. Con razón no me sentía bien. Me sentía como un globo demasiado inflado a punto de explotar. Como una llanta que se pasa de aire a punto de reventar", escribió la señora de la Reguera.

Doña Nena, incluso asegura que llegó a temer por su vida, pues los malestares eran tan fuertes que pensó que no saldría bien librada:

Pensaba: hasta aquí llegué: el pecho oprimido, los oídos sordos, dolor de cabeza; pero no. Me cambiaron las medicinas, me hicieron análisis, me mandaron a estar quieta, a estar tranquila y aquí estoy", agregó.