¡Casi queda paralítico! Así continúa hijastro de Lucero tras sufrir brutal accidente de paracaídas

Ciudad de México.- En las últimas horas comenzaron a surgir detalles sobre la salud de Micho Kuri, quien es hijo 'político' de Lucero pues la cantante mantiene una relación sentimental con el padre del joven Michel Kuri desde hace varios años.

El hijastro de la 'Novia de América' sufrió un brutal accidente durante el pasado mes de marzo mientras practicaba paracaidismo, deporte que es su pasión y que realiza con frecuencia.

Para todos aquellos que no sepan, tuve un accidente haciendo paracaidismo que no va a ser fácil de superar, pero como he escuchado, todo pasa, lo bueno, lo malo y todo. Y esto pasará también", escribió Micho hace algunas semanas en su cuenta de Instagram.

Kuri tuvo este delicado inconveniente debido a que el paracaídas no le abrió a tiempo y, desafortunadamente, se estrelló contra el piso, provocándole fuertes lesiones.

El portal de la revista Clase asegura que el hijo de Michel estuvo a punto de quedar paralítico, pero por fortuna ha logrado recuperarse favorablemente y señalaron que no faltaría mucho tiempo para que pueda regresar al paracaídas.

Nos enteramos que el hijo mayor de Michel Kuri, novio de Lucero, se encuentra prácticamente recuperado tras este suceso que, nos confirman, estuvo a punto de dejarlo paralítico. Incluso, ya piensa en aventarse de nuevo", señaló el portal.

El mismo joven compartió en sus historias de Instagram que se encuentra bien de salud y con muchos ánimos para salir adelante.

¡Y pues nos fuimoooo! amigos vamos con todo, los amo a todos y solajados".

