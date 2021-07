¡Drama en Televisa! Confirman que conductora de 'Hoy' terminó su relación: "Llora en los rincones"

Ciudad de México.- Los integrantes del programa Hoy continúan protagonizando polémicas y ahora el periodista Álex Kaffie reveló que una de las conductoras más famosas terminó su relación sentimental y esto la tiene sumamente triste.

De acuerdo con la columna que escribe el 'Villano de los espectáculos' en El Heraldo de México, quien está nuevamente en la soltería es la joven presentadora Andrea Escalona.

Me entero que Andrea Escalona nuevamente está soltera. Sí, la conductora de Hoy llora por los rincones tras el cortón (el segundo) que le dio el chef Sebastián Hernández ", escribió Álex.

Cabe resaltar que esta es la segunda ocasión en la que Andy pone fin a su relación con el chef, pues en el pasado mes de octubre del 2020 ella misma explicó que ya no estaban juntos por una fuerte razón.

Me dijo 'no quiero nada formal' y yo pues 'a pues yo sí, entonces no tenemos nada qué hacer juntos tú y yo'".