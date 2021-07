En pleno concierto, Carin León estuvo a punto de llegar a los golpes con un fan: "Bájale de hue..."

Denver, Colorado.- El pasado fin de semana, Carin León estuvo presente en Colorado para brindar un concierto en el que pretendía una ves más pasarla tranquilo, pero al parecer no se encontraba con bastante humor aguantar los malos comentarios de los asistentes.

Todo inició cuando el artista deja de cantar para responder a las ofensas y en un tono bastante molesto tomar una botella y mencionar: "Me andas diciendo hijo de tu p... mad..., no me hables así a la v...", aprovechando para advertirle que lo puede patear.

Seguido que los encargados de seguridad lo alejan del fan por estar subido de tono los dos, el intérprete de Que más puedo pedir regresa y le dice: "Llévatela tranquilo, vamos a pistear, échate un trago conmigo y bájale de huev...".

Mientras que justo al terminar el concierto en el que ninguno de los implicados fue detenido o sacado del evento, Carin grita para concluir: "¡Jalése a la v...!", demostrando que aunque hubo un momento en el que todo podría terminar se concluyó con éxito.

Fuente: Instagram @chicapicosa2