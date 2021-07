¿Iban a casarse? Sasha Sokol exhibe su relación con Luis Miguel: "Me siento muy orgullosa de él"

Ciudad de México.- La artista Sasha Sokol recordó parte de su romance con Luis Miguel luego de que la prensa la cuestionara por la polémica que ha desatado la bioserie del cantante.

Durante su paso por el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México la cantante dijo no saber mucho del proyecto, pero al hablar de su relación con el 'Sol de México' comentó:

Fue pasajera como novios, pero fue muy sólida como amigos y me siento muy orgullosa de él, es un cantante magnífico y entiendo perfectamente el interés que genera su vida para el público, la verdad yo no he tenido el placer de ver la serie, entonces no puedo opinar".