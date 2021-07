Luis Miguel reaparece en la vida de Alejandra Ávalos; la actriz revela que la llamó desde Miami

Ciudad de México.- Alejandra Ávalos ha provocado todo tipo de reacciones luego de asegurar que Luis Miguel ya dio el primer paso para volverse a contactar con ella tras varios años de estar distanciados.

A escasos meses de que la intérprete de Amor Fascíname revelara que una vidente cubana le informó que el 'Sol de México' la buscaría, es que ahora revela esta noticia.

Yo tengo una línea telefónica que está abierta al público, es una línea telefónica de un celular, que es este celular con el que yo contesto las llamadas a veces, los recados, todo lo que tenga que ver con el WhatsApp y de repente surge un mensaje por parte de una persona que no tengo yo en la agenda y me pone 'me dice Luis Miguel que soñó con usted y quiere que le dé un mensaje', yo le contesto a través de un mensaje de voz 'oye, dime ¿quién eres?, dame tu nombre y también por favor dime ¿qué Luis Miguel?', y me contesta 'Luis Miguel Gallego Basteri'", relató Ávalos en entrevista para el programa 'Sale el Sol'.

Ante la confirmación de que la estaba buscando el cantante nacionalizado mexicano, Alejandra comentó que le dijo a este intermediario que fuera el propio Luis Miguel quien le hablara en directo, puntualizando que nunca supo realmente quién le escribió estos recados aparentemente enviados con autorización de 'El Sol'.

"Si fuera Micky yo conozco perfecto la voz de Micky, de cómo habla y demás, o sea, no creo caer en las garras de un imitador… Estamos en la espera de eso (la llamada). Efectivamente, yo también me puse a pensar que a lo mejor era una broma pesada de alguien, pero fue muy respetuosa la persona, o sea, hasta ahora, el teléfono es de Miami, ya lo rastreé, y no sé quién pudo haber sido", añadió.

Sin embargo, la artista no pierde la esperanza de volver a hablar con LuisMi. "Si es mentira de esta conexión por parte del asistente o amigo, o yo no sé quién haya sido, bueno, más adelante se sabrá y de alguna manera, como siempre he dicho, será un placer poder tener de nuevo una conexión y un encuentro con una persona que siempre he querido, admirado y respetado, que es Luis Miguel".

Como se recordará, Alejandra Ávalos dijo en el pasado que la canción Tengo todo excepto a ti fue hecha para ella a petición del intérprete, después de que le propuso sostener una relación sentimental, pero no se concretó porque ella buscaba una amistad.

Fuente: Agencia México