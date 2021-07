Nieto del 'Loco' Valdés y sus tíos en disputa por bioserie del actor: "Voy a ganar mucho dinero"

Ciudad de México.- Marcos Valdés manifestó su descontento al escuchar las primeras preguntas del proyecto que planea realizar su sobrino Iván sobre la vida de Don Manuel 'El Loco' Valdés.

"¿Quién es Iván?, ¿cuál?, ¿quién?, ¡ay sí!... no sé absolutamente nada, yo creo que 'El Loco' Valdés merece, si le van a hacer una serie, que dignifiquen la vida de mi padre, estás hablando del mejor cómico de la televisión", dijo el actor en entrevista para el programa Ventaneando.

Al ser cuestionado sobre si está de acuerdo con la realización de la misma, Marcos replicó: "No, no me preguntes eso, yo creo que lo más importante es que la gente que lo vaya a hacer es que realmente tenga… a ver, yo les quiero preguntar una cosa, 'El Loco Valdés' es una marca ¿si o no?, para que alguien haga la vida del 'Loco' Valdés debe tener los derechos de la vida del 'Loco' Valdés, ¿estamos de acuerdo?".

Finalmente, el actor puso en tela de juicio el que su sobrino sea el propietario de los derechos de dicho proyecto.

Yo les quiero decir una cosa, para que mi papá haya dado los derechos a alguien, en aquel entonces debe haber estado en plenitud de facultades para darle los derechos a alguien, somos 12 hijos, yo les preguntaré a ustedes ¿no es raro que se le haya dado a un nieto y no a uno de sus 12 hijos el derecho de hacer la video serie del 'Loco' Valdés?...".

"Yo lo que diría es que realmente ha pasado un año, no creo que ahorita se vaya a hacer algo de Don Manuel 'El Loco' Valdés, no creo, pero de que yo iría a tribunales o si alguien hace la serie del 'Loco' Valdés, bueno, si realmente tiene los derechos de mi papá, y mi papá es una marca, no me voy a poner a alegar nada de herencias o regalías, yo no quiero nada, que quede muy claro".

En contraparte, Iván Valdés sigue asegurando que él es el único que tiene los derechos para realizar la bioserie de su fallecido abuelo y dice que los ataques que recibe por parte de algunos de sus tíos, entre ellos Marcos, son producto de la envidia y la ambición.

"De entrada ni ellos tienen los derechos ... la marca comercial como tal 'El Loco Valdés' no está registrada, si fueras al IMPI y lo registras, ¡es un dineral!, que repito, ninguno de mis tíos está en condiciones de pagar un registro del IMPI".

El problema aquí realmente no es que quieran cuidar la imagen de mi abuelo, o que estén muy preocupados porque la serie se haga dignamente, no, están preocupados de que como voy a hacer una serie, obviamente como toda serie buena, voy a ganar mucho dinero, pero yo no lo estoy haciendo esto por negocio, un proyecto de este tamaño, de verdad ¡es una pesadilla!, yo nada más lo estoy llevando a cabo porque de verdad es algo que me encomendó mi abuelo, por eso me lo dejó firmado”, comentó.

Para finalizar la entrevista, Iván adelantó que Verónica Castro podría ser parte de esta serie que prepara sobre la vida y obra del artista mexicano.

"Ha sido una persona fantástica, a mi abuelo lo cuidó hasta el último día de su vida estuvo con él. Ninguno de los dos ha negado que eran el amor de su vida el uno del otro, desgraciadamente las circunstancias no permitieron que la vivieran juntos, pero ese amor trasciende todo, hasta la muerte", contó.

Fuente: Agencia México