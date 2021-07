"No voy a dejar que me pisoteen": Actor de Televisa habla desde prisión tras 'abusar' de su hija

Ciudad de México.- Daniela Parra brindó una entrevista exclusiva al programa Venga la Alegría para confirmar que por fin pudo hablar con su famoso padre, el actor Héctor Parra, luego de que este fuera arrestado por supuestamente abusar de su hija Alexa Parra.

A través de una videollamada con reporteros del matutino de TV Azteca, la joven compartió cuáles fueron las palabras del artista mexicano desde las instalaciones del Reclusorio Oriente.

Las palabras fueron 'No voy a dejar que me sigan haciendo menos, no voy a dejar que me pisoteen, yo sé lo que soy y de aquí pa' arriba", confesó Daniela.