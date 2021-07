¡Tragedia en Televisa! Querida actriz revela en 'Hoy' que está lista para morir: "No me resuciten"

Ciudad de México.- La querida primera actriz de Televisa Diana Bracho se sinceró con el programa Hoy y encendió alarmas al hablar sin tapujos de la muerte, pues confesó que ya tiene todo listo para cuando llegue el momento de pasar a mejor vida.

La artista de 76 años, quien recientemente estuvo en la telenovela ¿Qué le pasa a mi familia?, transmitida por Las Estrellas, confesó que ya puso su rúbrica en el documento de voluntad anticipada.

Este documento evitará que sea sometida a procedimientos médicos para alargar su vida y agonía, si es que se encuentra en una etapa terminal.

El día siguiente que mi marido murió hice mi testamento y firmé el acuerdo para que no te revivan… ¡ay!, ¿cómo se llama?, tiene un nombre... es un documento que es legal en la Ciudad de México nada más, que tú firmas donde dices que no quieres que te resuciten, que no quieres que te den ningún apoyo cuando tengas una enfermedad terminal", contó.