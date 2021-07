¡Va a demandar! Emir Pabón reclama justicia contra el chofer que puso en riesgo su vida

Ciudad de México.- Emir Pabón declaró que procederá legalmente contra el chofer responsable del percance vial que les provocó graves heridas al cantante y a su esposa, quien en ese momento tenía seis meses de embarazo.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El choque ocurrió en Houston, Texas, donde el artista tenía pendientes laborales por resolver. Después de lo que ambos calificaron como una "pesadilla", tuvieron que ser hospitalizados de emergencia.

De acuerdo con la versión del integrante del Grupo Cañaveral, el conductor de un auto de app circulaba a exceso de velocidad, por lo cual se estrellaron contra un muro.

Yo venía revisando una música, haciendo anotaciones de una producción y mi esposa me dice que el chofer se sale del carril, cuando me quito los audífonos él empieza a chocar contra el muro de contención. Mi esposa le dice en inglés que estaba asustada, que estaba embarazada y yo le digo que qué le pasaba. La persona no respondía, él seguía manejando", narró.