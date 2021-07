¿De vender hamburguesas a la cárcel? Actriz de Televisa responde a demanda: "Quiso extorsionarnos"

Ciudad de México.- Tras emprender un negocio de hamburguesas ante la falta de trabajo, la actriz de Televisa Violeta Isfel se defiende luego de que saliera a la luz que está en medio de un tremendo lío legal tras ser demandada por presunto despido injustificado por un supuesto excocinero.

La actriz, quien interpretó al icónico personaje de 'Antonella' en Atrévete a Soñar, se quedó sin ingresos durante la pandemia por Covid-19, situación que decidió aprovechar para emprender y abrir dos restaurantes.

Ahora que el trabajo en televisión está regresando, la actriz enfrenta una demanda de parte de un hombre de nombre Julio César Leos, quien la demandó por despido injustificado. También la acusa de haberlo privado de su libertad durante 3 horas para obligarlo a firmar su renuncia.

Sin embargo, la actriz de 36 años ya salió a defenderse de estos señalamientos y en el programa Ventaneando de TV Azteca declaró:

Este señor no lo conozco, como él menciona en esta nota, o sea, yo lo conozco porque quiso extorsionarnos, o sea, sé que es alguien que estaba por ahí queriendo extorsionarnos ", explicó.

Conjuntamente añadió: "Es un oportunista, nunca trabajó conmigo, no, quería, 'tenía muchas ganas' según él, pero estuvo amenazando, diciendo que iba a sacar una nota, que iba a inventar, y que me iba a denunciar, y cuando a uno le va bien pues pasan estas cosas".

Por otra parte, Violeta aseguró que no se quedará con las manos cruzadas a pesar de que Julio César ya presentó una queja en conciliación y arbitraje, exigiéndole más de 50 mil pesos por sueldos caídos.

Pensé que nada más estaba jugando y como no le dimos dinero, pues decidió inventar lo que quiso inventar y ahora mis abogados le van a meter algo penal por extorsión justamente. Este tipo de cosas no se pueden tomar a la ligera porque yo no sé si este güey está loco", concluyó.