¿No cree que Alexa fue abusada por su padre? Sobrina de Ginny Hoffman la destroza en 'Sale el Sol'

Ciudad de México.- Daffne Hoffman de nueva cuenta salió a explotar en contra de su tía Ginny Hoffman, a quien acusa de haberle dado la espalda cuando ella fue abusada por su propio padre años atrás.

A través de una entrevista con el programa matutino Sale el Sol, la joven mostró qué postura tiene sobre la denuncia que entabló su prima Alexa Parra en contra de su propio padre, el actor Héctor Parra.

Daff Hoffman explicó que le parece bastante extraño que Ginny ahora sí salga a pedir que las víctimas no callen los abusos que sufren, cuando ella le pidió ayuda y decidió ignorarla al igual que su familia.

Sin embargo, Daffne confesó que ella no está en contra de su prima Alexa, sino con la forma en la que ha actuado su tía.

No dudo de la palabra de Alexa, sino como de Ginny defendió a Alexa, si realmente mi prima fue abusada por su padre, no me explico la razón por la que una madre no busca justicia y dice que su hija no estaba lista para levantar una denuncia cuando ella es una niña, la denuncia la tiene que levantar la madre", confesó.