¿Adiós corona de Miss Universo? Diputada del PAN revela que Andrea Meza tuvo 'ayudadita' de cirujano

Ciudad de México.- Andrea Meza se ha visto envuelta en fuertes polémicas luego de quedar coronada como Miss Universo 2020 y a pesar de que su reinado será el más corto de la historia, también se ha convertido en uno de los más controversiales.

Desde supuestos plagios en su vestido de coronación, críticas por su noviazgo con el tiktoker Ryan Antonio y ahora se dice que la originaria del estado de Chihuahua se habría dado una 'ayudadita' con el cirujano.

Resulta que la diputada del PAN, Rocío Reza, presumió en sus redes sociales que su hermano, el cirujano Rogelio Reza, era el cirujano de Miss Universo y publicó una instantánea en donde Andrea posa con él.

Les comparto que mi hermano es el cirujano de Miss Universo, Andrea Meza, quien orgullosamente nos representa como chihuhuense ante el mundo con su belleza", escribió en el post.

Aunque se desconoce qué cirugías se hizo la actual mujer más bella e inteligente del mundo, se especula que podría perder su corona ya que hay varias restricciones en el mencionado certamen de belleza.

De acuerdo con Infobae, as condicionantes más populares son: no estar casada durante el año de reinado, ni haber contraído matrimonio antes así como no hacer intervenciones quirúrgicas para tener competiciones "justas".

La diputada panista y su hermano se llevaron fuertes críticas por su poca profesionalidad, ya que consideran que no deberían exhibir quiénes han sido pacientes del cirujano.

