Adiós Televisa: Marisol González deja 'Hoy' entre lágrimas; Legarreta y Paul Stanley casi lloran

Ciudad de México.- No hay fecha que no llegue ni plazo que no se cumpla y este viernes 16 de julio la conductora Marisol González dijo adiós al público del programa Hoy luego de varios años formando parte de esta exitosa emisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Entre lágrimas, aplausos y abrazos, la bellísima exreina de belleza tuvo que despedirse de sus compañeros conductores, Andrea Legarreta, Andrea Escalona, Paul Stanley, Lambda García y Galilea Montijo, así como de los equipos de staff y producción liderados por Andrea Rodríguez Doria.

La producción del matutino preparó un video para recordar los momentos más bellos que tuvo Mari durante su estadía en Hoy y entre ellos estuvo que logró colarse hasta la final de Las Estrellas Bailan en Hoy pese a que no tenía nada de conocimiento sobre baile.

Espero que no sea un adiós, sino un hasta luego ¡gracias!", dijo González.

Legarreta y Paul estuvieron a punto de romper en llanto cuando grabaron un video en el que dedicaban una amorosa despedida a Marisol.

Sé que te va ir muy bien con tu familia, merecen que les vaya bien y ser felices y plenos, pero aquí está tu silla, te voy a estar esperando con los brazos abiertos", dijo Andy.

Sabes que siempre cuentas conmigo, siempre, siempre... siento feo, ya", finalizó Stanley cuando estaba a punto de llorar.

La conductora deja el matutino de Televisa debido a que su esposo Rafael Márquez Lugo tiene un nuevo trabajo en Torreón. Se dice que quien llegaría a ocupar su lugar será la guapa michoacana Tania Rincón.

Fuente: Programa Hoy