Afligida, Andrea Escalona despide de Televisa a integrante de 'Hoy': "Tu lugar sigue aquí"

Ciudad de México.- La mañana de este viernes Marisol González estuvo presente en su última emisión del programa Hoy luego de que hace unas semanas anunciara su retiro por asuntos personales.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Con una conmovedora despedida, la familia del matutino de Televisa dedicó unos minutos para honrar la entrega y dedicación que Marisol.

A pesar de que todos los colaboradores mostraron empatía hacia el "adiós" de la modelo, quien demostró mayor nostalgia fue la conductora Andrea Escalona, quien durante el tiempo que trabajaron juntas generó una gran amistad con González.

Así lo dejó ver por medio de redes sociales, pues a través de su perfil de Instagram, la hija de la fallecida productora Magda Rodríguez compartió una foto junto a Marisol y le dedico unas emotivas palabras.

"¡Uff! En la vida, en los programas, en general. Cuesta mucho hacer familia, no sabes lo mucho que te voy a extrañar pero en el fondo de mi ser aplaudo tu valentía, tus prioridades, tu familia, que fue con los valores que a mi también me enseñaron, no es más que un hasta luego Marisolita tu lugar sigue aquí... No es punto y final … solo puntos suspensivos para que también disfrutes a los tuyos. Te amo, se feliz amiga, lo haz hecho muy bien ..¡lo haces muy bien! Recuerda: toda Blondie necesita a su bunette. PD: no tardes mucho que ¡ya te extraño! @marisolglzc", escribió la famosa.

Evidentemente, la fotografía causó gran conmoción entre sus fanáticos pero, además en la sección de comentarios resalto el de Marisol González quien le aseguró cariño recíproco.

Qué hermosa foto y qué hermoso mensaje. Gracias por tu cariño y por todas las cosas lindas que pasamos, como tú dices son puntos suspensivos... la amistad sigue y las aventuras sé seguirán sumando… gracias por tu apoyo y por lo que me enseñaste . Te amo", escribió.

Fuente: Instagram @andy_escalona