¡Como una película de Disney! Así celebró Edwin Luna, el cumpleaños de su hija Gianna

Ciudad de México.- El cantante Edwin Luna y su esposa Kimberly Flores generaron revuelo luego de compartir en redes sociales la lujosa celebración de cumpleaños de su hija Gianna Luna.

Fue por medio de su perfil de Instagram, donde ambos compartieron el gran festejo que le realizaron a su hija por su cumpleaños la cual fue temática de princesas, y Gianna, fue la principal, vestida de Cenicienta.

El famoso vocalista de La Trakalosa de Monterrey publicó las fotos de la fiesta de su hija y dedicó un emotivo mensaje muy especial.

Felicidades mi pequeña princesa un año más de vida gracias a Dios súper rápido. El tiempo pasa y en un abrir y cerrar de ojos ya hoy tienes tres años. Gracias por llegar a nuestra vida".

Ante esto, sus seguidores respondieron deseándole un feliz cumpleaños a la pequeña, como era de esperarse Edwin Luna se presentó durante la fiesta de su hija acompañado de la Trakalosa de Monterrey.

La esposa del cantante no se quedó atrás y compartió imágenes de una sesión de fotos donde se puede ver a su niña de ahora tres años acompañada de princesas de Disney y de su padre con el texto: "Feliz cumpleaños mi princesa, mi niña no sabes cuánto te deseaba y hoy bendigo un año más de tu hermosa vida, me asombras todo el tiempo con tus ocurrencias y esa luz que siempre la lleves contigo, ¡Te amo!", expresó la madre de la menor.

