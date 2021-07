¿Gay o bisexual? Conductor de Televisa confiesa en 'Hoy' todo de su relación con Fernando Colunga

Ciudad de México.- El conductor de Televisa José Eduardo Derbez, quien es parte del programa Miembros Al Aire, hizo un fuerte reclamo al actor Fernando Colunga en el programa Hoy y puso fin a los rumores que circulan sobre su sexualidad.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

El hijo de Eugenio Derbez y Victoria Ruffo reveló el lazo que lo une al famoso galán de telenovelas, de quien desde hace años causa revuelo por alejarse de la televisión y por presuntamente 'ocultar' sus preferencias sexuales.

En entrevista con el matutino, José Eduardo aprovechó para revelar cómo es su relación con el histrión, quien recientemente rechazó protagonizar la serie Malverde: El Santo Patrón en Telemundo, pues es su padrino.

View this post on Instagram

Además, le hizo un fuerte reclamo al histrión al confesar que entre ellos prácticamente no hay comunicación, pues hasta ahora Colunga sigue 'desaparecido' del medio artístico.

Pues mira, de padrino tengo mucho que reclamarle, nunca me pela , nunca me manda mensaje, nunca nada. Hablamos muy poco, cuando nos encontramos de vez en cuando, pero él sabe que lo adoro y que lo quiero".

Cabe señalar que previo a estas declaraciones, el también actor habló nuevamente sobre su orientación sexual, la cual ha sido cuestionada desde hace tiempo, pese a que tiene novia.

Pese a que ha negado una y otra vez ser bisexual u homosexual, como se difundió en varios medios, de nueva cuenta se dedicó a callar los rumores.

El rollo de mi sexualidad y mis preferencias, siempre se metieron con el rollo de que si yo era gay o bisexual, de que si no había salido del clóset cuando yo soy tan neta, que lo he dicho siempre, si fuera gay lo diría, si fuera bisexual lo diría, pero no, soy heterosexual 100 por ciento", dijo contundente.