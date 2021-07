Hanna Jaff filtra AUDIOS de maltrato de su esposo Henry Roper-Curzon: "Quiero matar a los mexicanos"

Ciudad de México.- Hanna Jaff decidió sacar a la luz una serie de audios con los que pretende comprobar que su esposo Henry Roper-Curzon la maltrató y discriminó por su origen mexicano mientras estaban juntos en Inglaterra a solo unos meses de haberse casado.

La actriz mexicana alega que el supuesto aristócrata la comenzó a atacar verbalmente cuando ella se negó a pagar la deuda que tiene su familia, pues presuntamente están en la quiebra total.

Ellos no son lo que decían y ahora me la quieren voltear para que mi voz no salga con la verdad, pero yo tengo pruebas de todo esto", declaró a la revista Quién.

Hanna compartió audios en donde presuntamente Henry explota contra la raza mexicana y hace escalofriantes amenazas en su contra.

Los mexicanos me fastidian tanto que a veces quiero matarlos a todos, eso es lo que quiero hacer, quebrarles el cuello, porque me fastidian mucho, pinc... estúpidos de mie...", se escucha en una de las grabaciones.

Jaff también asegura que la familia de Roper-Curzon tuvo comportamientos discriminatorios hacia ella y hacia el pueblo de México.

Él me engañó a mí, él no estudió en Oxford como dijo, él no tiene su empresa desde 2019, su familia ya perdió todo y él me ha querido extorsionar porque quiere que pague sus cuentas. Él está haciendo una campaña sucia para desprestigiar mi palabra. Esto es un caso de violencia de género, de odio, de racismo", destacó la empresaria.