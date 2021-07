¿Mandó 'levantar' y asesinar a su ex? Novia de Vicente Fernández Jr. revela toda la verdad

Ciudad de México.- Luego de que saliera a la luz una publicación que señalaba a Mariana González, novia de Vicente Fernández Jr., como la responsable del secuestro y asesinato de una de sus exparejas en 2016, la influencer responde.

En entrevista para el programa Despierta América de Univisión, Mariana explotó al ser cuestionada sobre el tema y aseguró que procederá legalmente contra la revista y la persona que la señaló de secuestro y asesinato.

Todo se va a arreglar directamente en los juzgados, la próxima semana ya sale todo", dijo.

Al respecto de las acusaciones por parte de su supuesta excuñada Lilia Yolanda Arriola Pérez, Mariana comentó:

Esa no es mi cuñada, todo eso es una mentira y se va a arreglar en los juzgados".

Posteriormente, la nuera de 'Don Chente' despotricó contra Arriola Pérez y aseguró que solo busca fama:

En realidad es gente que quieren sus cinco minutos de fama o cinco pesos, que ahorita no tienen para comer, entonces es esto, pero todo se va a arreglar de la manera que se tiene que arreglar porque todo lo van a decir los abogados".

Ante la pregunta sobre si le molestan este tipo de comentarios, la guapa mujer de 38 años dijo: "Claro que me molesta porque así se quiere colgar mucha gente y así van a empezar, si una revista no se pone a investigar antes de hacer estas declaraciones tan fuertes, entonces a mí me llevan, y están acabando con mi prestigio, con el de mi familia, pero por eso nos vamos a ir por la vía legal para que se acomode todo".

Para terminar la entrevista, la modelo aseguró que tanto el cantante como toda su familia la respaldan en esta decisión.

Vicente me apoya totalmente, todos estamos muy bien, su familia… y se va a quedar como lo que es, una gran mentira".

Fuente: Instagram @despiertamerica, @marianagp01 y Agencia México