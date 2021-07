"Qué corrientada": Destrozan a 'Sale el Sol' por exhibir 'intimidades' de Talina Fernández en vivo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la producción de Sale el Sol está desatando la controversia por el contenido que comparte cada mañana en el programa y en esta ocasión la polémica gira en torno a la reconocida periodista Talina Fernández, quien forma parte de la emisión.

Da clic aquí y descubre más información de Tribuna Sonora en nuestra página de Google News

Resulta que en la más reciente emisión de la sección Trapitos al Sol se presentó una cápsula en donde la 'Dama del Buen Decir' visita por primera vez una tienda de juguetes íntimos al lado sus compañeras Paulina Mercado y Luz María Zetina.

Talina se mostró muy contenta por vivir esta experiencia y confesó que estaba ansiosa por probar los objetos que había comprado.

Los internautas de inmediato mencionaron que no les pareció de su agrado la sección y no porque doña Talina no pueda hacer este tipo de actividades a su edad, sino señalaron que pareciera que la expusieron para ganar rating.

Además, lanzaron un recadito al productor de Sale el Sol Andrés Tovar porque su emisión es programación familiar y este contenido, claramente no va con el horario.

De muy mal gusto la verdad".

No deberían de exponer a la señora de esta forma solo por ganar rating".

Qué corrientada de programa".

¿Qué clase de programa es este? estamos con los niños de vacaciones, en un horario matutino".

Ridiculizar a la señora Talina, qué bajeza".

Fue un programa vulgar, dio vergüenza".

Fuente: Facebook Sale el Sol