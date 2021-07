¿Se desploman los Derbez? Vadhir habla del supuesto divorcio de Eugenio y Alessandra Rosaldo

Ciudad de México.- Tras el estreno de la segunda temporada de De Viaje con los Derbez, surgieron muchas especulaciones acerca de las actitudes que mostró Alessandra Rosaldo, y con ello, surgió el fuerte rumor de la posible separación del actor Eugenio Derbez.

Ante esto, el famoso actor y cantante Vadhir Derbez fue cuestionado al respecto durante su llegada al aeropuerto de la Ciudad de México.

No los he visto en un ratito, pero yo los veo súper bien, según yo no", dijo el hijo del comendiante ante los medios de comunicación que lo cuestionaron por la supuesta crisis matrimonial.