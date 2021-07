¡Se va contra su consuegra! Lupita D'Alessio arremete contra duras críticas hacia su persona

Ciudad de México.- La cantante Lupita D'Alessio empleó las redes sociales para enviar un contundente mensaje a las mujeres que la criticaron por su forma de vestir y además por no cantar temas cristianos en sus shows.

Visiblemente molesta, la llamada 'Leona Dormida' externó su descontento por la manera que se refirieron a su persona tras la pasada presentación vía streaming.

Personas que no respetan absolutamente nada, esos comentarios de que '¡qué pena que salga la señora así vestida!', o sea, se refieren al vestuario que yo saqué en el streaming, en el concierto en línea", empezó con su mensaje.

Posteriormente, la madre de Ernesto D'Alessio hizo referencia a su religión y aprovechó para enviar un contundente mensaje a sus detractoras.

"Y que '¡qué pena que esté cantando canciones del mundo!, que yo no canto canciones cristianas', es que yo no soy cantante de música cristiana, nunca lo he sido, lo hago en privado y si lo compartí fue en estos casi dos años de pandemia para que tuviéramos un momento de esperanza, de esparcimiento, que sirviera como de meditación, nació de mi corazón poderlo compartir, pero no por eso quiere decir que yo sea cantante cristiana, soy cristiana a mucha honra y por supuesto que lo soy, sigo a Cristo y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero que falta de respeto de personas de verdad, que se dirijan sobre todo mujeres a mujeres, eso es muy feo, que Dios les bendiga a esas mujeres que hablaron muy mal de mí, y aquellas que siguen hablando mal".

Mientras el clip circula en las distintas redes sociales, algunas seguidoras de la cantante aseguran que la molestia de Lupita es más grande porque aparentemente existe un audio de WhatsApp en el que la mamá de su nuera Charito D'Alessio, la criticó por el outfit que eligió para su espectáculo, asegurando que los brazos se le veían muy feos con ese atuendo.

Fuente: Agencia México