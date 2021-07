VIDEO: ¡Drama en Televisa! Destrozan a exconductor de 'Hoy' por besar a su hija; así responden

Ciudad de México.- El actor de Televisa y exconductor del programa Hoy Arturo Carmona se volvió blanco de críticas luego de que en redes sociales se viralizaran varias fotografías y videos en los que aparece abrazando y besando a su hija Melenie Carmona Villarreal.

A pesar de que en las imágenes se ve el cariño entre padre e hija por el cumpleaños de esta, algunos usuarios consideraron que Arturo se excedió en las muestras de afecto para la joven e inclusive las catalogaron como "inapropiadas".

Qué mal se ve tanto beso y abrazo entre padre e hija, todo tiene límite", fue uno de los comentarios negativos.

Luego de que el ex de Alicia Villarreal saliera a poner un alto por esta situación, ahora es su hija quien se pronunció sobre la controversia, callando de una fuerte manera a los que decidieron distorsionar el significado de la relación tan cercana que tiene con su padre.

"Sinceramente se me hizo muy estúpido el comentario, yo nada más vi uno, no sé hubo más y la verdad no me interesa, pero se me hace muy estúpido que quieran hacer problema donde no hay problema y que quieran meter cizaña", dijo en una dinámica de preguntas y respuestas en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Arturo se refirió al tema expresando:

Son comentarios estúpidos. No tiene que responder algo por responder, eh. No se sientan obligados".

Otros usuarios, por su parte, defendieron al presentador en los comentarios y escribieron que la relación que tiene con su hija es admirable y que la familia siempre es primero:

Eres un excelente papá, muchos quisieran tener un papá como tú".

No pierdas el tiempo en ese tipo de personas... además de enfermas viven con un bajo o casi nada de nivel educativo".

Los que tenemos un corazón puro solo vemos el amor hermoso de una hija hacia su padre".

Esos que comentan burradas es porque nunca recibieron amor de parte de sus padres".

Cabe recordar que en marzo de este año, la joven denunció públicamente y legalmente haber sido víctima de abuso sexual "por alguien en su familia", situación que su padre lamentó y dijo que pese al dolor, Melenie cuenta siempre con todo su apoyo y "no dejaría pasar esto".

Fuente: Instagram @arturo.carmona, @chicapicosa2 y Agencia México