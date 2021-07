VIDEO: Pitbull manda un poderoso mensaje al mundo sobre la situación en Cuba

Miami, Estados Unidos.- Las expresiones en redes sociales sobre la situación que se vive en Cuba en la última semana, han sido muchas, y el tema no ha sido indiferente para nadie, mucho menos para artistas internacionales cuyos orígenes son precisamente de la isla.

Una de las voces que en el plano musical ha dejado de sonar en los últimos años, volvió a retumbar en redes sociales con un poderoso mensaje sobre las marchas de miles de cubanos que piden libertad para el pueblo. Se trata de Armando Christian Pérez conocido mundialmente como Pitbull.

A través de sus redes sociales, el rapero cubanoamericano lanzó un potente llamado al mundo para unirse en favor de los cubanos que día a día salen a luchar por "la libertad que se merecen".

Este es un mensaje para el mundo. Necesitamos pararnos, dar un paso adelante, pero si no entiendes que es lo que pasa, necesitas despertar de una buena vez. No solo es una cosa de Cuba, es un evento mundial. No es algo de políticas, es sobre salvar vidas, es sobre unidad y no de división, pero sobre todo es sobre actuar. Déjenme decirles porque estoy frustrado, y cuando veo a todos allá afuera haciendo lo que hacen, me encanta lo que hacen. Porque no solo vivimos por libertad, caminamos por libertad, morimos por libertad, sino que amamos la maldita libertad. Y me calienta, me molesta al ser cubanoamericano, y tener esta plataforma y no poder ayudar a mi propia gente. No poder ser capaz de darles comida, agua y medicamentos, pero sobre todo, no poder darle lo que se merecen, que es la libertad.

Esta es mi manera de hablarle al mundo, todos los aliados del mundo, unámonos para ayudar, negocios globales hay que ayudar. Gente de la que estamos orgullosos como Jeff Bezos, un cubanoamericano que creo una de las empresas más grandes del mundo, el hombre más rico del mundo, es alguien que se puede unir para ayudarnos. Todo lo que podemos hacer es crear conciencia.

Otros de los artistas que se han pronunciado a través de sus redes sociales sobre la situación que se vive en cuba son los artistas de ese origen, Gloria Estefan y Amaury Gutiérrez, así como el cantante puertorriqueño René Pérez o Residente.

