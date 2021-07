¿De vuelta a Televisa? La exactriz Allison Lozz habla del 'posible' regreso a las telenovelas

Ciudad de México.- Tras una larga ausencia de la televisión y más de una década de su paso por las telenovelas, la exactriz Allison Lozz revela que, a pesar de que actualmente es la directora de ventas de una marca de cosméticos, reveló que recientemente recibió una jugosa oferta económica para regresar a las telenovelas.

Por medio de una ronda de preguntas en las que respondió detalles de su vida personal y profesional, la artista confesó que habían tratado de convencerla monetariamente de regresar a los melodramas, mismo que dijo rechazó de manera inmediata pues "por nada del mundo" regresaría a la televisión.

"No soy figura pública": Allison Lozz pide a la prensa que no la busquen para entrevistas

"Si te ofrecieran cuatro veces lo que ganas mensual por volver a las telenovelas, ¿lo harías?, preguntó una de las usuarias, a la que con sinceridad Lozz respondió:

Me lo ofrecieron y más que eso, pero no, nunca jamás de los jamases, ni por el dinero más grande del mundo sacrificaría mi tiempo, mi salud, el tiempo que le doy a mi Dios", externó.

Además, la joven estrella dijo que por nada cambiaría el tiempo de calidad que pasa junto a sus hijas Sydney y London, pues está enfocada en su crianza.

Ningún dinero podría comprar el hecho de que yo pueda educar a mis hijas, de que las pueda criar, de que estén conmigo. Tal vez no gano lo que me han ofrecido allá ahora, actualmente, pero es un trabajo que me da libertad de tiempo, entonces no", recalcó.