¡Hubo golpes! TV Azteca filtra VIDEO de brutal pelea entre actor de Televisa y su ex frente a sus hijas

Ciudad de México.- El actor de Televisa y cantante Pablo Montero no se quedó con los brazos cruzados luego de que en Ventaneando se exhibieron videos en los que aparece molesto exigiéndole a su exesposa Carolina Van Wielink llevarse a sus hijas y un comedor que aparentemente él compró.

Tras el escándalo causado por estas imágenes, en las que la expareja aparece teniendo un fuerte pleito frente a sus hijas menores, es ahora el histrión quien envió otro video al programa de TV Azteca para responder a los ataques.

Luego de que en el clip pasado se escuchaba que las niñas deseaban quedarse con su madre y no irse con él, Pablo envió otro video al programa de espectáculos para demostrar que en ocasiones las menores también desean estar con él y su expareja no las deja.

Al destaparse estas imágenes, Carolina decidió llamar directamente al programa para desmentir al también actor, y asegurar que en este momento ella tiene en su poder una orden de restricción contra él, misma que también es válida para sus hijas Carolina, de 9 años, y Daniela, de 6.

"El departamento quiero aclarar, no lo pagó él, habían dicho que lo ha pagado él, no se pagó aún todavía, él quedó de pagarlo, cosa que ya dijo que no lo va a hacer desde hace dos años, ese departamento yo lo he pagado, y yo lo estoy pagando. El comedor se compró en la casa que teníamos allá en México, se llegó a un acuerdo que los muebles me los quedaba yo y él se quedaba con todas las obras de arte, él ahora dice que ya no quiere dar los muebles, que dio dinero de más, quiere que yo le regrese el dinero de los muebles, quitarme a mis hijas, eso es lo que ahorita ha demandado", explicó.

Posteriormente, Van Wielink reveló:

Él viene todos los días agrediendo, yo tengo una restricción, no se me puede acercar ni a mí, ni a mis hijas (...) se mete en mi departamento, no hay manera que yo permita esto, que se lleve las cosas de mi casa, que se lleve a mis hijas a fuerzas, es un abuso el que se aproveche que yo estoy sola y que venga amedrentarme de esta manera, evidentemente no lo voy a permitir y está muy enojado por eso".

Posteriormente, Carolina contó: "El problema aquí es que mis hijas ya no quieren ir con su papá, sus hijas le tienen miedo a su papá, hay una orden también donde mis hijas psicológicamente hablaron diciendo que una vez hace mucho fueron a comer con su papá y el papá golpeó un mesero enfrente de ellas, ellas le tienen mucho miedo a su papá, ellas han visto cómo me agrede".

A la pregunta directa sobre si esta prohibición es porque Pablo la llegó a agredir físicamente, la ex del cantante dijo que sí, confesando que presuntamente la golpeó:

¡Claro!, hay una… por eso es la restricción".

Finalmente, y asegurando que lleva 6 años tratando de llegar a una convivencia tranquila con Montero, Carolina dijo sentirse fastidiada de esta situación, e incluso destacó que cuando Pablo tuvo una pareja sentimental, sus hijas y ella convivieron con la chica en cuestión, y que la joven hasta llego a comer en su casa, pues se llevaban muy bien.

Fuente: Instagram @ventaneandouno y Agencia México